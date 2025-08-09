Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Смотрите также Как украинские дроны перехватывают вражеские "Шахеды": пошаговый процесс в действии

Как антидроны ГУР уничтожают российские беспилотники?

На видео можно увидеть работу бойцов подразделения ГУР МО Украины Nexus, которые специализируются на борьбе с беспилотниками.

Антидроны ГУР уничтожают российские БпЛА: смотрите видео

Бойцы Nexus успешно обеспечивают бесполетную зону для российских оккупантов на фронте, уничтожая в воздухе вражеские разведывательные и ударные дроны.

"Обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов – важная составляющая успеха Украины на поле боя", – отметили в разведке.

К слову, недавно дроны ГУР поразили новейшую российскую РЛС 98Л6 "Енисей" во временно оккупированном Крыму, которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Известно, что эта система поступила на вооружение только в 2021 – 2022 годах.