В Украине несколько десятков компаний активно работают над созданием перехватчиков. Сейчас эти системы не совершенны, поскольку работают в режиме ручного управления. Оператор должен самостоятельно наводить дрон на цель, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

Как происходит украинские дроны перехватывают вражеские?

Когда радиолокационные средства обнаруживают приближение вражеского беспилотника, оператор поднимает в воздух перехватчик и направляет его в направлении цели.

Как только в FPV-очках или на экране появляется "Шахед", оператор захватывает его в прицел и ведет свой дрон к сближению с вражеским. На последнем этапе, за несколько сотен метров до цели, может автоматически включиться система удержания прицела, но решение о выстреле или таране принимает человек.

Такой полуручной режим сейчас вынужденный, и многие украинские инженеры работают над его автоматизацией. Планируется, чтобы дроны-перехватчики были связаны с радарами и камерами и сами выходили в нужный сектор неба, приближались к цели на расстояние прямой видимости, а оператор лишь подтверждал атаку.

Василий Гончарук, председатель ассоциации производителей беспилотных систем и технологий "Армада", рассказал, что сейчас идет работа над тем, чтобы наведение на 2 – 3 – 5 – 10 километров также работало в автоматическом режиме.

Полностью устранить человека нельзя, ведь решение о поражении цели должен принимать оператор – согласно принципам международного гуманитарного права.