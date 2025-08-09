В Україні кілька десятків компаній активно працюють над створенням перехоплювачів. Наразі ці системи не досконалі, оскільки працюють в режимі ручного управління. Оператор мусить самостійно наводити дрон на ціль, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Як відбувається українські дрони перехоплюють ворожі?

Коли радіолокаційні засоби виявляють наближення ворожого безпілотника, оператор піднімає в повітря перехоплювач і направляє його в напрямку цілі.

Тільки-но у FPV-окулярах чи на екрані з'являється "Шахед", оператор захоплює його в приціл і веде свій дрон до зближення з ворожим. На останньому етапі, за кількасот метрів до цілі, може автоматично ввімкнутися система утримання прицілу, але рішення про постріл або таран приймає людина.

Такий напівручний режим зараз вимушений, і багато українських інженерів працюють над його автоматизацією. Планується, щоб дрони-перехоплювачі були пов'язані з радарами та камерами і самі виходили в потрібний сектор неба, наближалися до цілі на відстань прямої видимості, а оператор лише підтверджував атаку.

Перехоплення "Ланцета": дивіться відео

Василь Гончарук, голова асоціації виробників безпілотних систем і технологій "Армада", розповів, що зараз триває робота над тим, щоб наведення на 2 – 3 – 5 – 10 кілометрів також працювало в автоматичному режимі.

Повністю усунути людину не можна, адже рішення про ураження цілі має приймати оператор – згідно з принципами міжнародного гуманітарного права.