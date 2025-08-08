Про це пише Bild з посиланням на секретний звіт, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про дрони над військовими об'єктами в Німеччині?

У секретному звіті, до якого отримало доступ видання, вперше проаналізована небезпека з повітря. Експерти Держзахисту Федерального управління кримінальної поліції у Меккенгаймі стривожені.

Згідно з документом, з січня по березень зареєстровано 270 інцидентів за участю 536 дронів. Принаймні у 55 випадках фіксували одночасно два або більше безпілотників.

Дрони приходять тихо, зазвичай в темряві, і ніхто не знає, хто ними керує,

– зазначає видання.

Найчастіше невідомі дрони помічали ввечері (45% з 18:00 і до опівночі) і вночі (28% до 06:00). Вранці зафіксували 13%, а вдень 14%. Цікаво, що більшість спостережень були в середу (51), вівторок (48) і понеділок (42).

Особливо часто безпілотники пролітали в районі військових об'єктів. Зареєстровано 117 випадків. До речі, 10 з ниху районі військово-морської бази Бундесверу у Вільгельмсгафені (Нижня Саксонія) з 10 спостереженнями.

Військово-морська база у Вільгельмсгафені часто стає "мішенню" безпілотників / Фото picture alliance / ZB/euroluftbild.de

Цікаво, що над авіабазою США Рамштайн (Рейнланд-Пфальц) або в Бремерхафені одночасно спостерігали до 15 безпілотників під час польотів у формуванні.

Щодо критичної інфраструктури – найчастіше невідомі дрони літали над енергетичними об'єктами. Зокрема, у I кварталі 2025 року зафіксовано 88 таких випадків. Більшість стосувалися терміналів скрапленого газу в Штаде, Вільгельмсгафені (Нижня Саксонія) і Брунсбюттеле (Шлезвіг-Гольштейн).

Також дрони шпигували за цивільними аеропортами, портами та залізничними станціями. Крім того, були польоти над оборонними компаніями та державними й адміністративними будівлями.

До речі, за фактом польотів правоохоронці вже розпочали 123 кримінальні проводження. Найбільше, – 52 в Нижній Саксонії.

Попередні розслідування не могли довести будь-який іноземний державний контроль, але також не виключили! Лише у 8 випадках можна було ідентифікувати 10 пілотів дронів,

– зазначає видання.

Де саме фіксували невідомі дрони / Інфографіка Bild

Згідно зі звітом Державного захисту Федерального управління кримінальної поліції, ситуація тривожна. У документі зазначено, що комерційні дрони зазвичай виявляються системами виявлення.

Тим не менш, також повідомляється про спостереження безпілотників, в яких системи виявлення, що використовуються військовими та поліцією, тобто радар не зміг виявити безпілотник,

– йдеться у звіті.

На думку експертів, невиявлені дрони вказують на некомерційні або військові безпілотники. Адже виявлення військових та ринкових дронів зазвичай відповідає всім відомим дронам.

Експерти зазначили, якщо системи не працюють, це "може бути ознакою цілеспрямованих маніпуляцій або використання саморобних дронів".