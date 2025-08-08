Могут ли дроны-перехватчики противодействовать скоростным БпЛА и какие технологии для этого нужны – читайте в материале 24 Канала.

Возможно ли перехватывать реактивные "Шахеды"?

Так называемые реактивные "Шахеды" – это модификация иранских дронов с реактивным двигателем, которые способны разгоняться до 500 – 700 километров в час. Такие беспилотники враг запускает на больших высотах и скоростях.

По словам специалистов, против них пока почти нет эффективных решений – обычные перехватчики не успевают за такими целями.

К примеру, если дрон SkyLock еще способен эффективно перехватывать стандартные "Шахеды", то для борьбы с новыми БпЛА нужны другие решения – с высокой скоростью перехвата, более точной навигацией и большей автоматизацией всего процесса.

В то же время в СНБО заявляют об имеющихся решениях и для реактивных "Шахедов".

От реактивных "Шахедов" также есть перехватчики, поэтому когда ширятся в пабликах разные истории о "все пропало" – ничего не пропало. Есть определенные разработки, о которых думаю сообщат в подходящий момент,

– сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Специалисты, которые занимаются созданием еще одного дрона-перехватчика "Багнет AA", оценивают, что для надежной защиты от массированных атак "Шахедов" Украине может понадобиться до 3 тысяч перехватчиков ежедневно на всех направлениях.