Что известно о пораженной РЛС в Крыму?

Накануне ГУР опубликовало видео на котором можно заметить поражение российской РЛС 96Л6Е. Аналитики установили, что уничтоженный объект является новейшей РЛС 98Л6 "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей".

Эта станция прошла государственные испытания в 2020 – 2021 годах и, согласно данным из открытых источников, поступила на вооружение России в 2021 – 2022 годах.

Невероятно жирная и дорогая цель, которая была поражена украинским БпЛА,

– отмечают аналитики.

В Крыму поразили РЛС 98Л6 "Енисей" / Фото "КиберБорошна"

На что способна РЛС "Енисей" Согласно российским данным, РЛС "Енисей" оснащена устойчивой к помехам многоэлементной активной фазированной антенной решеткой, что позволяет сопровождать гиперзвуковые цели, которые движутся на высотах до 120 километров со скоростью до 4 800 метров в секунду с перспективным увеличением до 7 000. Таким образом, комплекс способен перехватывать даже низкоорбитальные космические цели.

Аналитики добавили, в Крыму "Енисей" также использовался вместе с комплексами С-400, поэтому они пытались установить координаты поражения, чтобы выяснить, с какими именно ЗРК станция работала на этот раз.

Напомним, в июне ВСУ уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1М". Это произошло на одном из ключевых направлений фронта.