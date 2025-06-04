Это произошло на одном из ключевых направлений фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ОСУВ "Хортица".

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Уничтожена вражеская РЛС "Зоопарк-1М"

В ОСУВ "Хортица" днем 4 июня сообщили, что на одном из ключевых направлений уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1М".

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по РЛС врага в момент развертывания,

– говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М" – очень жирная вражеская цель.

Украинские защитники уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1М": смотрите видео

Для чего противник использует РЛС "Зоопарк-1М"



Так, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М" вражеские силы используют для контрбатарейной борьбы.



Станция точно высчитывает позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы. Именно поэтому она является очень опасной для наших защитников на передовой.



Согласно информации из открытых источников, ориентировочная стоимость такой РЛС примерно 25 миллионов долларов.

"Теперь еще на "Зоопарк-1М" у россиян стало меньше", – резюмировали военные.

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Напомним, что недавно на одном из ключевых направлений украинские военные также уничтожили вражеский ЗРК малой дальности "Тор-М2".