Це сталося на одному із ключових напрямків фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".
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Знищено ворожу РЛС "Зоопарк-1М"
В ОСУВ "Хортиця" вдень 4 червня повідомили, що на одному із ключових напрямків знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1М".
Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та скоригувати удар по РЛС ворога в момент розгортання,
– ідеться в повідомленні.
Військові підкреслили, що радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1М" – дуже жирна ворожа ціль.
Українські захисники знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1М": дивіться відео
Для чого противник використовує РЛС "Зоопарк-1М"
Так, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1М" ворожі сили використовують для контрбатарейної боротьби.
Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Саме через це вона є дуже небезпечною для наших захисників на передовій.
Відповідно до інформації з відкритих джерел, орієнтовна вартість такої РЛС приблизно 25 мільйонів доларів.
"Тепер ще на "Зоопарк-1М" в росіян стало менше", – резюмували військові.
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Нагадаємо, що нещодавно на одному із ключових напрямків українські військові також знищили ворожий ЗРК малої дальності "Тор-М2".