Свіжі знімки супутника Planet Labs 24 Канал публікує з посиланням на "Схеми".

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Пошкоджені російські літаки видно на супутниках

Під час операції "Павутина" дрони СБУ пошкодили 34% бомбардувальників Росії. Серед пошкоджених бортів є ті, які колись ворогові передала Україна. Багато зі знищених літаків були справними та готувалися для завдавання ударів по Україні.

Супутникові знімки від 4 червня, які отримали естонське видання Delfi та проєкт "Радіо Свобода" "Схеми", показали, які літаки знищили безпілотників на військовому аеродромі "Бєлая" в Іркутській області Росії. Непересічна атака відбулася 1 червня, а літаки досі стоять під відритим небом.

Супутник зафіксував пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Це – три Ту-95 та чотири Ту-22. На знімках можна помітити й наслідки пожеж,

– пише видання.

Так за допомогою цих знімків вдалося незалежно підтвердити, що щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників на російських аеродромах зазнали руйнівних ушкоджень. Ідеться про 8 Ту-95 (7 з яких – знищені повністю), 4 Ту-22М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.

Супутникові знімки з аеродрому "Бєлая" / Фото "Схем"

Міністерство оборони Росії увечері 1 червня заявило про атаку українських FPV-дронів на аеродроми в Мурманській, Іркутській, Івановській, Рязанській і Амурській областях. Окупанти сказали, що в наслідок "терористичного акту" було пошкоджено кілька бортів.

Атака по російських військових аеродромах за допомогою дронів готувалася півтора року. За цей час БпЛА доставили на територію країни-агресорки, а в день атаки підвезли під об'єкти. Таким чином вдалося знищити 41 військовий літак ворога.