Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Української правди".

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Росія втратила бойові літаки

За словами Юрія Ігната, літаки, які має Росія, виготовлялися ще в СРСР, частина з них була передана від України. Бортів було багато, але військові не використовували їх повною мірою. Зокрема, Україна користувалася Ту-160, Ту-95 чи Ту-22М3, а тепер вони завдають ракетних ударів по Україні. Ймовірно, деякі з них і потрапили під ураження дронів СБУ.

Виконувати завдання з них могли не всі: ми нарахували, що атакує Україну трохи більше ніж 10 літаків Ту-95 і, можливо, Ту-160. Вони можуть брати під крило до 8 ракет, якщо йдеться про Ту-95. Ту-160 – більше. Але і це навантаження вони не беруть, тому що є обмежений ліміт ракет для використання. Вони не можуть зразу все по Україні випустити,

– зазначив Ігнат.

Відомо, що лише 10-12 російських літаків Ту-160 були у справному стані, тоді як 7-9 виконувати завдання не могли. Так само лише 36 з 57 Ту-95 могли використовувати військові. А зі 100 Ту-22М3 справними були приблизно 40 бортів.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що в Росії є всього 4-6 аеродромів, де б такі великі літаки могли б обслуговуватися та готуватися до вильоту. Тому спецслужби слідкують за їхнім переміщенням.

"І добре, що ми отримуємо інформацію від наших партнерів-союзників по НАТО про підготовку Росії до ударів. Є час привести в підвищену готовність сили нашої протиповітряної оборони", – додав Юрій Ігнат.

Військовий підтвердив, що частина з пошкоджених бортів російської авіації все ж не зможе виконувати ракетні обстріли України ще тривалий час.