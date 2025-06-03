Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната для "Украинской правды".

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Россия потеряла боевые самолеты

По словам Юрия Игната, самолеты, которые имеет Россия, изготавливались еще в СССР, часть из них была передана от Украины. Бортов было много, но военные не использовали их в полной мере. В частности, Украина пользовалась Ту-160, Ту-95 или Ту-22М3, а теперь они наносят ракетные удары по Украине. Вероятно, некоторые из них и попали под поражение дронов СБУ.

Выполнять задания из них могли не все: мы насчитали, атакующих Украину чуть больше 10 самолетов Ту-95 и, возможно, Ту-160. Они могут брать под крыло до 8 ракет, если речь идет о Ту-95. Ту-160 – больше. Но и эту нагрузку они не берут, потому что есть ограниченный лимит ракет для использования. Они не могут сразу все по Украине выпустить,

– отметил Игнат.

Известно, что только 10-12 российских самолетов Ту-160 были в исправном состоянии, тогда как 7-9 выполнять задачи не могли. Так же только 36 из 57 Ту-95 могли использовать военные. А из 100 Ту-22М3 исправными были примерно 40 бортов.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ отметил, что в России есть всего 4-6 аэродромов, где бы такие большие самолеты могли бы обслуживаться и готовиться к вылету. Поэтому спецслужбы следят за их перемещением.

"И хорошо, что мы получаем информацию от наших партнеров-союзников по НАТО о подготовке России к ударам. Есть время привести в повышенную готовность силы нашей противовоздушной обороны", – добавил Юрий Игнат.

Военный подтвердил, что часть из поврежденных бортов российской авиации все же не сможет выполнять ракетные обстрелы Украины еще длительное время.