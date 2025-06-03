Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната "Українській правді".

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Деякі літаки вщент вигоріли, інші – можуть підлягати відновленню

Ігнат розповів, що літаки зазнали різних типів пошкоджень: є вщент згорілі, є пошкоджені назавжди, а деякі ще можуть підлягати відновленню.

Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації,

– розповів він.

Військовий також додав, що з початку повномасштабного вторгнення з цих літаків росіяни запустили по Україні 2 437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, з яких було збито 1 916, ще близько 500 долетіли до цілей або не були збиті.

"СБУ було уражено і бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких – ракети Х-22, Х-32. Їх було запущено понад 400, і лише декілька перехоплено протиповітряною обороною. Тому що ракета Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають "вбивця авіаносців", оскільки призначення – атакувати авіаносні групи", – додав Ігнат.

Він нагадав, що Росія цими ракетами неодноразово обстрілювала українські міста-мільйонники, після чого було багато потерпілих.

"Усе відбувається вперше"

Ігнат також зауважив, що "усе відбувається вперше". Колись Україна вперше затопила флагман російського флоту "Москва", ліквідувала А-50, згодом – А-50У.

Після цього довгі місяці в акваторії Чорного моря та у Курській і Бєлгородській області літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не з'являлися.

Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія. Але, окрім того, маємо атаковані летовища,

– додав представник ПС.

До слова, супутникові знімки показали, що під час "Павутини" було знищено ще один А-50 на аеродромі "Іваново".