Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также 41 пораженный самолет: Генштаб опубликовал обновленную статистику потерь врага
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 991820 (+1020) человек,
- танков – 10884 (+3);
- боевых бронированных машин – 22678 (+7);
- артиллерийских систем – 28711 (+88);
- РСЗВ – 1402 (+0);
- средств ПВО – 1176 (+0);
- самолетов – 413 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38924 (+176);
- крылатых ракет – 3271 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 50730 (+123);
- специальной техники – 3907 (+2).
Потери врага на 4 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что СБУ провела спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта.
Известно, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. Фактически мост находится в аварийном состоянии.