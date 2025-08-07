Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 121 отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ. На юге Украины мобильная огневая группа успешно уничтожила российский барражирующий боеприпас "Ланцет".

Мобильная группа ВСУ уничтожила ударный "Ланцет-3" врага

Речь идет о дроне-камикадзе последней модификации "Ланцет-3", который враг активно применяет для поражения украинских позиций. БпЛА способен разгоняться до 300 километров в час в пикировании, имеет дальность полета до 50 километров и несет до 5 килограммов взрывчатки.

Уничтожение таких целей – не только тактический успех, но и залог сохранения жизней украинских воинов и гражданских. В 121-й бригаде отмечают: каждый сбитый "Ланцет" приближает победу Украины.

К слову, Украина успешно ударила по аэродрому "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае, уничтожив три склада с дронами "Shahed" и объекты авиационной инфраструктуры.

Этот удар уменьшит темп обстрелов, нарушит логистику российских операторов БпЛА и отсрочит новые атаки по украинским городам. Аэродром прикрывался системой ПВО С-400, но это не спасло его от поражения, что является важным стратегическим успехом для Украины.