Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 121 окрему бригаду територіальної оборони ЗСУ. На півдні України мобільна вогнева група успішно знищила російський баражуючий боєприпас "Ланцет".

Читайте також Успішний удар по "Приморско-Ахтарську": знищено базу запуску "Шахедів" росіян

Мобільна група ЗСУ знищила ударний "Ланцет-3" ворога

Мова йде про дрон-камікадзе останньої модифікації "Ланцет-3", який ворог активно застосовує для ураження українських позицій. БпЛА здатен розганятись до 300 кілометрів за годину у пікіруванні, має дальність польоту до 50 кілометрів і несе до 5 кілограмів вибухівки.

Знищення таких цілей – не лише тактичний успіх, а й запорука збереження життів українських воїнів і цивільних. У 121-й бригаді наголошують: кожен збитий "Ланцет" наближає перемогу України.

До слова, Україна успішно вдарила по аеродрому "Приморско-Ахтарськ" в Краснодарському краї, знищивши три склади з дронами "Shahed" та об'єкти авіаційної інфраструктури.

Цей удар зменшить темп обстрілів, порушить логістику російських операторів БпЛА та відтермінує нові атаки по українських містах. Аеродром прикривався системою ППО С-400, але це не врятувало його від ураження, що є важливим стратегічним успіхом для України.