Многие террористы учились в Москве: евродепутат сказала, возможны ли в Германии крупные теракты

Не исключено, что часть террористов получили образование именно в Москве. В частности, там учились некоторые из бывших иракских и сирийских разведчиков. Они тесно сотрудничали с ФСБ и ГРУ.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала депутат Европейского парламента. Виола фон Крамон-Таубадель выразила обеспокоенность проникновением российских агентов в немецкие институты.

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"Угроза стала больше"

Евродепутат отметила, что обеспокоена российской дезинформационной кампанией, вражескими агентами, проникновением в институты Германии. Добавила, не исключено, что некоторые из террористов получили образование в московских учебных заведениях.

В частности, некоторые из бывших иракских и сирийских разведчиков учились в Москве. Они тесно сотрудничали с ГРУ и ФСБ.

Я бы не исключала, что и в Германии есть какие-то альянсы с ФСБ. Я знаю, что всегда есть потенциальный риск. Но кто в конце концов за этим стоит? Это отдельные преступники или террористы, это сеть или разведывательная служба? Не мне знать. Но я не думаю, что угроза стала больше,

– подчеркнула Виола фон Крамон-Таубадель.

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Кстати, после того, как под Москвой произошел теракт, некоторые страны решили усилить меры безопасности. В частности, это уже сделали Франция и Италия. Так, Париж повысил бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов.

В Италии правоохранители усилят как наблюдение, так и проверки. Прежде всего, будут проверять места большого скопления людей, а еще "чувствительные объекты".