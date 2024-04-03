Чимало терористів вчилися в Москві: євродепутатка сказала, чи можливі в Німеччині великі теракти

Не виключено, що частина терористів здобули освіту саме в Москві. Зокрема, там навчалися деякі з колишніх іракських і сирійських розвідників. Вони тісно співпрацювали з ФСБ і ГРУ.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла депутатка Європейського парламенту. Віола фон Крамон-Таубадель висловила стурбованість проникненням російських агентів в німецькі інституції.

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"Загроза стала більшою"

Євродепутатка зазначила, що стурбована російською дезінформаційною кампанією, ворожими агентами, проникненням в інституції Німеччини. Додала, не виключено, що деякі з терористів здобули освіту в московських закладах освіти.

Зокрема, деякі з колишніх іракських і сирійських розвідників навчалися в Москві. Вони тісно співпрацювали з ГРУ та ФСБ.

Я б не виключала, що й у Німеччині є якісь альянси з ФСБ. Я знаю, що завжди є потенційний ризик. Але хто зрештою за цим стоїть? Це окремі злочинці чи терористи, це мережа чи розвідувальна служба? Не мені знати. Але я не думаю, що загроза стала більшою,

– підкреслила Віола фон Крамон-Таубадель.

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До речі, після того, як під Москвою стався теракт, деякі країни вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, це вже зробили Франція та Італія. Так, Париж підвищив пильність до найвищого рівня: надзвичайна ситуація з ризиком терактів.

В Італії правоохоронці посилять як спостереження, так і перевірки. Перш за все, будуть перевіряти місця великого скупчення людей, а ще "чутливі об'єкти".