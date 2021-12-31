В Чехии за год родилось 1,2 тысячи украинцев: какие имена были самыми популярными
Источник:фейсбук Евгения Перебийноса
В Чехии в 2021 году родились 1258 украинских граждан. Больше из них было мальчиков – 644.
В Чехии стало больше новорожденных украинцев
Украинок в Чехии родилось 614. Такую информацию обнародовал посол Украины Евгений Перебийнис.
Интересно В черкасском онкодиспансере откроют "Школу супергероев"
Кстати, в 2020 году украинцев в Чехии родилось вдвое меньше – 1094 детей.
В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишек, родившихся на территории Чехии. Из них 644 мальчика и 614 девочек,
– рассказал посол.
Какими именами называли мальчиков
- Давид,
- Даниель,
- Марк,
- Доминик,
- Максим,
- Адам,
- Матвей,
- Владислав,
- Теодор,
- Захар,
- Якуб,
- Роберт.
Самые распространенные имена для девочек
- София,
- Эмилия,
- Анна,
- Злата,
- Эмма,
- Арина,
- Адель,
- Камилла,
- Моника,
- Полина,
- Соломия,
- Оливия,
- Дениса,
- Элеонора.
Полный текст публикации Евгения Перебийноса в фейсбуке:
Итоги года) В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишками, родившимися на территории Чехии (в 2020 г. – 1094). Из них 644 мальчишки и 614 девочек.
Среди мальчиков – новых граждан было, в частности, 47 Давидов, 40 Даниелов, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.
Среди новых гражданочек – 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адел, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.
Пусть растут здоровые и счастливые!