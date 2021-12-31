В Чехии за год родилось 1,2 тысячи украинцев: какие имена были самыми популярными

31 декабря 2021 , 09:27
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Источник:

фейсбук Евгения Перебийноса

В Чехии в 2021 году родились 1258 украинских граждан. Больше из них было мальчиков – 644.

В Чехии стало больше новорожденных украинцев

Украинок в Чехии родилось 614. Такую информацию обнародовал посол Украины Евгений Перебийнис.

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Кстати, в 2020 году украинцев в Чехии родилось вдвое меньше – 1094 детей.

В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишек, родившихся на территории Чехии. Из них 644 мальчика и 614 девочек,
– рассказал посол.

Какими именами называли мальчиков

  • Давид,
  • Даниель,
  • Марк,
  • Доминик,
  • Максим,
  • Адам,
  • Матвей,
  • Владислав,
  • Теодор,
  • Захар,
  • Якуб,
  • Роберт.

Самые распространенные имена для девочек

  • София,
  • Эмилия,
  • Анна,
  • Злата,
  • Эмма,
  • Арина,
  • Адель,
  • Камилла,
  • Моника,
  • Полина,
  • Соломия,
  • Оливия,
  • Дениса,
  • Элеонора.
Обратите внимание! По прогнозу Национальной академии наук Украины, за следующие 80 лет население Украины сократится почти вдвое. К концу XXI века на территории нашей страны может проживать только 22 миллиона человек. Вклад в смертность внесла пандемия коронавируса.

Полный текст публикации Евгения Перебийноса в фейсбуке:

Итоги года) В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишками, родившимися на территории Чехии (в 2020 г. – 1094). Из них 644 мальчишки и 614 девочек.

Среди мальчиков – новых граждан было, в частности, 47 Давидов, 40 Даниелов, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.

Среди новых гражданочек – 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адел, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.

Пусть растут здоровые и счастливые!

Автор: Софія Мінджоса