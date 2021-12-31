У Чехії за рік народилися 1,2 тисячі українців: які імені були найпопулярніші

У Чехії впродовж 2021 року народилися 1258 українських громадян. Більше серед них було хлопчиків – 644.

У Чехії побільшало новонароджених українців

Українок у Чехії народилося 614. Таку інформацію оприлюднив посол України Євген Перебийніс.

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До речі, у 2020 році українців у Чехії народилося вдвічі менше – 1094 дітей.

У 2021 році я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії. З них 644 хлопчиків і 614 дівчаток,

– розповів посол.

Якими іменами називали хлопчиків

Давид,

Даніель,

Марк,

Домінік,

Максим,

Адам,

Матвій,

Владислав,

Теодор,

Захар,

Якуб,

Роберт.

Найпоширеніші імена для дівчаток

Софія,

Емілія,

Анна,

Злата,

Емма,

Аріан,

Адель,

Каміла,

Моніка,

Поліна,

Соломія,

Олівія,

Деніса,

Елеонора.

За прогнозом Національної академії наук України, за наступних 80 років населення України скоротиться майже вдвічі. До кінця XXI століття в на території нашої країни може проживати лише 22 мільйони людей. Внесок у смертність зробила пандемія коронавірусу.

Повний текст публікації Євгена Перебийноса у фейсбуці:

Підсумки року) У 2021 я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії (у 2020 р. - 1094). З них 644 хлопчків і 614 дівчаток.

Серед хлопчиків - нових громадян було, зокрема, 47 Давидів, 40 Даніелів, 38 Марків, 34 Домініка, 30 Максимів, 21 Адам, 11 Матвіїв, 10 Владиславів, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба і 2 Роберта.

Серед нових громадяночок - 51 Софія, 32 Емілії, 17 Анн, 15 Злат, 9 Емм, 8 Арін, 7 Адел, 5 Каміл, 5 Монік, 5 Полін, 4 Соломії, 3 Олівії, 3 Деніси, 2 Елеонори.

Нехай ростуть здорові та щасливі!