У Чехії за рік народилися 1,2 тисячі українців: які імені були найпопулярніші
Джерело:фейсбук Євгена Перебийноса
У Чехії впродовж 2021 року народилися 1258 українських громадян. Більше серед них було хлопчиків – 644.
У Чехії побільшало новонароджених українців
Українок у Чехії народилося 614. Таку інформацію оприлюднив посол України Євген Перебийніс.
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До речі, у 2020 році українців у Чехії народилося вдвічі менше – 1094 дітей.
У 2021 році я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії. З них 644 хлопчиків і 614 дівчаток,
– розповів посол.
Якими іменами називали хлопчиків
- Давид,
- Даніель,
- Марк,
- Домінік,
- Максим,
- Адам,
- Матвій,
- Владислав,
- Теодор,
- Захар,
- Якуб,
- Роберт.
Найпоширеніші імена для дівчаток
- Софія,
- Емілія,
- Анна,
- Злата,
- Емма,
- Аріан,
- Адель,
- Каміла,
- Моніка,
- Поліна,
- Соломія,
- Олівія,
- Деніса,
- Елеонора.
Повний текст публікації Євгена Перебийноса у фейсбуці:
Підсумки року) У 2021 я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії (у 2020 р. - 1094). З них 644 хлопчків і 614 дівчаток.
Серед хлопчиків - нових громадян було, зокрема, 47 Давидів, 40 Даніелів, 38 Марків, 34 Домініка, 30 Максимів, 21 Адам, 11 Матвіїв, 10 Владиславів, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба і 2 Роберта.
Серед нових громадяночок - 51 Софія, 32 Емілії, 17 Анн, 15 Злат, 9 Емм, 8 Арін, 7 Адел, 5 Каміл, 5 Монік, 5 Полін, 4 Соломії, 3 Олівії, 3 Деніси, 2 Елеонори.
Нехай ростуть здорові та щасливі!