Від чого помирають українці

На скорочення українського населення впливає і пандемія коронавірусу. Однак остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні.

Цікаво Мінцифри залучить Apple до перепису населення в Україні

Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань,

– мовиться у повідомленні.

Вчені наголосили, що під час пандемії люди помирають і з інших причин. Лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів: "Це комплексна проблема. І доволі серйозна".

Вчені не знають, як зупинити процес

До кінця століття населення України зменшиться до 22 мільйонів осіб. Наразі вчені не знають, як зупинити цей процес. Країни Європи вирішують проблему завдяки мігрантам. Вчені припускають, що скоріш за все, так буде й у нас.

"Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. Так, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це природним чинником", – наголосили науковці.

Зверніть увагу! За даними Державної служби статистики, за січень – серпень 2021 року населення України скоротилось на майже 246 тисяч людей. Станом на 1 вересня кількість українців становить понад 41,3 мільйона людей.

Що відомо про перепис населення