До цього процесу залучать компанію Apple. Про це президент Зеленський розповів, виступаючи з трибуни парламенту 1 грудня.

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Перепис запланований на початок 2023

Глава держави підкреслив, що після того, як вдасться запустити електронний перепис, влада планує дійти і до електронного голосування. "Пишаємось тим, що Україна стане другою у світі державою, яка проведе перепис у співпраці з Apple вже у лютому 2023 року", – зазначив політик.

Зверніть увагу! Першими, хто провів перепис, співпрацюючи з Apple, були США. Його там організовують кожних 10 років.

Мінцифри підписало меморандум з Apple

Як повідомили напередодні у Кабміні, Мінцифри та Apple підписали меморандум про співпрацю. Окрім співпраці у рамках перепису, сторони ділитимуться досвідом та експертизою у проєктах, які стосуються переходу до режиму paperless. Крім цього, разом розвиватимуть застосунок Дія для платформи iOS.

Один із пріоритетів для нас – диджиталізувати усі державні сервіси, роботу органів державної влади,

– наголосив Зеленський.

У вересні 2021 року президент, перебуваючи з офіційним візитом у США, зустрівся з Тімом Куком, гендиректором Apple. Їм вдалося обговорити, зокрема, різні сфери стратегічного співробітництва з компанією, її продуктами та сервісами.

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