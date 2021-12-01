До цього процесу залучать компанію Apple. Про це президент Зеленський розповів, виступаючи з трибуни парламенту 1 грудня.
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Перепис запланований на початок 2023
Глава держави підкреслив, що після того, як вдасться запустити електронний перепис, влада планує дійти і до електронного голосування. "Пишаємось тим, що Україна стане другою у світі державою, яка проведе перепис у співпраці з Apple вже у лютому 2023 року", – зазначив політик.
Мінцифри підписало меморандум з Apple
Як повідомили напередодні у Кабміні, Мінцифри та Apple підписали меморандум про співпрацю. Окрім співпраці у рамках перепису, сторони ділитимуться досвідом та експертизою у проєктах, які стосуються переходу до режиму paperless. Крім цього, разом розвиватимуть застосунок Дія для платформи iOS.
Один із пріоритетів для нас – диджиталізувати усі державні сервіси, роботу органів державної влади,
– наголосив Зеленський.
У вересні 2021 року президент, перебуваючи з офіційним візитом у США, зустрівся з Тімом Куком, гендиректором Apple. Їм вдалося обговорити, зокрема, різні сфери стратегічного співробітництва з компанією, її продуктами та сервісами.
Що ще кажуть про перепис населення
- За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, активну підготовку до перепису почнуть вже у 2022 році. Його відомство тривалий час вивчало досвід різних країн.
- Мовиться, наприклад, про аспект оренди цифрової техніки. Власне, так робили Apple під час перепису населення у США. Це дозволить зекономити державні гроші.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перепис в Україні буде "незвичним". Мовляв, принесе чимало інновацій й "змінить країну в доброму сенсі цього слова".