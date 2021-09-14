Як наголосив Шмигаль, цей перепис буде "незвичайним". Все тому, що організатори використовуватимуть надсучасні цифрові технології.

Читайте також Це ознака цивілізованих країн, – Шмигаль підтримує запровадження подвійного громадянства

Відповідні домовленості були досягнуті, зокрема, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим під час поїздки до Сполучених Штатів Америки. У рамках офіційного візиту українська делегація зустрілася, зокрема, з главою Apple Тімом Куком.

Що ще сказав Шмигаль

Очільник Кабміну підкреслив, що до перепису населення, який має відбутися у 2023 році, готуватимуться упродовж 2022-го. У проєкті держбюджету на той рік закладуть відповідні гроші.

Він (перепис населення – 24 канал) справді принесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення змінить нашу країну в доброму сенсі цього слова,

– запевнив Шмигаль.

Зазначимо, що на початку вересня бюджетний комітет Ради погодив виділення грошей на підготовку до перепису населення. Мовиться про 82 474 гривень.

Перепис населення в Україні: що про це відомо