Як наголосив Шмигаль, цей перепис буде "незвичайним". Все тому, що організатори використовуватимуть надсучасні цифрові технології.
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Відповідні домовленості були досягнуті, зокрема, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим під час поїздки до Сполучених Штатів Америки. У рамках офіційного візиту українська делегація зустрілася, зокрема, з главою Apple Тімом Куком.
Що ще сказав Шмигаль
Очільник Кабміну підкреслив, що до перепису населення, який має відбутися у 2023 році, готуватимуться упродовж 2022-го. У проєкті держбюджету на той рік закладуть відповідні гроші.
Зазначимо, що на початку вересня бюджетний комітет Ради погодив виділення грошей на підготовку до перепису населення. Мовиться про 82 474 гривень.
Перепис населення в Україні: що про це відомо
- Всеукраїнський перепис населення України востаннє проводили у 2001 році. У 2019 році у частині Києва та області провели пробний перепис.
- Ще у лютому 2021 року уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення. У документі, наприклад, встановили термін його проведення – н е рідше, ніж раз на 10 років.
- Раніше у Кабінеті Міністрів анонсували, що під час перепису населення у 2023 році респондентів, ймовірно, ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного.