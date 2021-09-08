Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що перепис населення планували на 2020 рік. Однак через пандемію коронавірусу його змушені були перенести.

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Комітет Ради виділив кошти

Бюджетний комітет Верховної Ради 8 вересня погодив виділення 82 474 гривень підготовку до перепису населення України у 2023-му році,

– поінформував Олексій Гончаренко.



Перепис населення в Україні / Фото з телеграму Олексія Гончаренка



Перепис населення в Україні проведуть у 2023 році / Фото з телеграму Олексія Гончаренка



В Україні проведуть перепис населення / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Зверніть увагу! Пробний перепис населення провели у 2019 році у частині Оболонського району Києва, а також Бородянського району Київщини та Пісківської ОТГ. Загалом "переписали" 32 тисячі осіб.

Перепис населення в Україні: що відомо

Традиційний перепис населення запланували на 2023 рік.

Перепис з використанням даних національних реєстрів – на 2030 рік.

Єдиний Всеукраїнський перепис населення провели ще у 2001 році.