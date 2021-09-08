Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщал, что перепись населения планировали на 2020 год. Однако из-за пандемии коронавируса ее вынуждены были перенести.

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Комитет Рады выделил средства

Бюджетный комитет Верховной Рады 8 сентября согласовал выделение 82 474 гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году,
– поинформировал Алексей Гончаренко.


Перепись населения в Украине / Фото из телеграма Алексея Гончаренко


Перепись населения в Украине проведут в 2023 году / Фото из телеграма Алексея Гончаренко


В Украине проведут перепись населения / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Перепись населения в Украине: что известно

  • Традиционная перепись населения запланировали на 2023 год.
  • Перепись с использованием данных национальных реестров – на 2030 год.
  • Единственную Всеукраинскую перепись населения провели еще в 2001 году.

Для чего Украине перепись населения

Перепись населения является уместной, поскольку из-за начала войны на Донбассе и кризиса в Украине оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.