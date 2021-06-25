Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами онлайн-засідання міжвідомчої комісії. У Держстаті презентували стан підготовки до перепису.

Раніше Уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення: деталі

Пробний перепис провели у 2019 році

Пробний перепис населення провели у 2019 році у частині Оболонського району Києва, а також Бородянського району Київщини та Пісківської ОТГ. Загалом "переписали" 32 тисячі осіб.

Що вирішили під час засідання комісії:

актуалізувати цифровий картографічний матеріал,

модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків.

Також ймовірно, що учасників перепису ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного під час інтернет-раунду.

Цікаво Яка реальна кількість населення України: відповідь демографині

Що відомо про новий перепис населення? Тридиційний перепис населення запланували на 2023 рік. Перепис з використанням даних національних реєстрів – на 2030 рік. Зазначимо, що єдиний Всеукраїнський перепис населення провели ще у 2001 році.