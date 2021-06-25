Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами онлайн-засідання міжвідомчої комісії. У Держстаті презентували стан підготовки до перепису.
Раніше Уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення: деталі
Пробний перепис провели у 2019 році
Пробний перепис населення провели у 2019 році у частині Оболонського району Києва, а також Бородянського району Київщини та Пісківської ОТГ. Загалом "переписали" 32 тисячі осіб.
Що вирішили під час засідання комісії:
- актуалізувати цифровий картографічний матеріал,
- модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків.
Також ймовірно, що учасників перепису ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного під час інтернет-раунду.
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