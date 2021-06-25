Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам онлайн-заседания межведомственной комиссии. В Госстате презентовали состояние подготовки к переписи.
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Пробную перепись провели в 2019 году
Пробная перепись населения провели в 2019 году в части Оболонского района Киева, а также Бородянского района Киевской области и Песковского ОТГ. Всего "переписали" 32 тысячи человек.
Что решили во время заседания комиссии:
- актуализировать цифровой картографический материал,
- модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков.
Также вероятно, что участников переписи будут идентифицировать с помощью номера мобильного во время интернет-раунда.
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