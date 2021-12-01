К этому процессу привлекут компанию Apple. Об этом президент Зеленский рассказал, выступая с трибуны парламента 1 декабря.

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Перепись запланирована на начало 2023

Глава государства подчеркнул, что после того, как удастся запустить электронную перепись, власти планируют дойти и до электронного голосования. "Гордимся тем, что Украина станет вторым в мире государством, которое проведет перепись в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", – отметил политик.

Обратите внимание! Первыми, кто провел перепись, сотрудничая с Apple, были США. Ее там организовывают каждые 10 лет.

Минцифры подписало меморандум с Apple

Как сообщили накануне в Кабмине, Минцифры и Apple подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме сотрудничества в рамках переписи, стороны будут делиться опытом и экспертизой в проектах, касающихся перехода к режиму paperless. Кроме этого, вместе будут развивать приложение Дия для платформы iOS.

Один из приоритетов для нас – диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти,

– подчеркнул Зеленский.

В сентябре 2021 года президент, находясь с официальным визитом в США, встретился с Тимом Куком, гендиректором Apple. Им удалось обсудить, в частности, разные сферы стратегического сотрудничества с компанией, ее продуктами и сервисами.

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