От чего умирают украинцы

На сокращение украинского населения влияет и пандемия коронавируса. Однако окончательные оценки можно будет дать лишь по ее завершении.

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Сейчас мы находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,

– говорится в сообщении.

Ученые отметили, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам. Больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов: "Это комплексная проблема. И довольно серьезная".

Ученые не знают, как остановить процесс

К концу века население Украины уменьшится до 22 миллионов человек. Сейчас ученые не знают, как остановить этот процесс. Страны Европы решают проблему благодаря мигрантам. Ученые предполагают, что скорее всего, так будет и у нас.

"Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. Так, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это естественным фактором", – подчеркнули ученые.

Обратите внимание! По данным Государственной службы статистики, за январь – август 2021 года население Украины сократилось на почти 246 тысяч. По состоянию на 1 сентября количество украинцев составляет более 41,3 миллиона человек.

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