Чем американское воспитание отличается от украинского: нюансы, которые должны знать родители

Американская система воспитания подразумевает, что родители не только заботятся о физическом благополучии ребенка. Они заботятся о его психологическом комфорте. И это – не единственное отличие.

Чем воспитание американских детей отличается от воспитания украинских, 24 каналу объяснила образовательная психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

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Система вознаграждений

По ее словам, глобальная разница воспитания – в философии. Американский подход к воспитанию не предусматривает наказаний. Он основан на вознаграждениях и подкреплениях.

Лучше всего, как говорит психолог, объяснять разницу на конкретных бытовых примерах.

Пример. Мы заходим в супермаркет. Посреди зала ребенок начинает плакать и кричать, что хочет Kinder. В этой ситуации я чаще всего слышу в Украине агрессию со стороны мамы: "Почему ты меня позоришь? Почему ты не можешь себя нормально вести? Сейчас мы придем домой, и я тебе покажу!" В Америке такие ситуации – это повод чему-то научить. Ани Леонила Иоселиани Психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

Когда ребенок кричит о Kinder, ему надо объяснить словами, почему он сейчас не может его получить. Условно:

у тебя уже есть такая игрушка дома;

я тебе уже его покупала;

мы его покупаем только в какие-то особенные дни.

Самое главное – объяснить, почему нет. Самое страшное, когда мама говорит: "Нет, потому что я так сказала". Это не причина. Если мне, взрослой, сейчас кто-то скажет: "Нет, потому что я так сказала", у меня также начнется истерика. Ребенок тем более не понимает таких абстрактных понятий, как нравственные ценности матери. Поэтому он реагирует очень адекватно: он что-то хочет, ему не дают желаемого, отказывая непонятно почему,

– объяснила психолог.

После объяснения, почему сейчас желаемое получить невозможно, ребенок сразу не успокоится. Она продолжит плакать. Тогда нужно дать ребенку надежду. Например, сказать: "Я понимаю, что тебе сейчас грустно, но это пройдет".

Затем необходимо предложить ребенку альтернативу. Например: "Сегодня мы Kinder не купим, но когда у тебя будет определенное достижение, получишь за него вознаграждение".

Так мы выстраиваем систему вознаграждений. Выстраивать ее также важно. Если вы работаете и работаете хорошо – вы получаете за это зарплату. Если вы украли машину – вас сажают в тюрьму. В социуме действует правило: если ты делаешь хорошо, тебе дают вознаграждение. На этой идее держится современный мир,

– уточнила специалист.

Если с детства показать ребенку, как работает система вознаграждений, ему легче будет приспособиться к самостоятельной взрослой жизни.

С ребенком нужно правильно разговаривать / Фото Pixabay

Есть люди, которые говорят, что вознаграждение портит ребенка. Якобы потом, когда ребенок вырастет и не получит вознаграждения за хорошее поведение, он разочаруется. Бред. Самая главная функция родителей – вырастить полноценного человека, который сможет функционировать в очень сложном и несправедливом социуме. Мы должны зеркалить правила великого социума в нашем микромире семьи,

– добавила Ани Леонила Иоселиани.

По ее словам, "мы не можем придумывать для ребенка правила в нашем микросоциуме, которые не будут отражаться в большом социуме. Если мы их придумаем – мы не вырастим самостоятельного человека".

Эксперт объяснила, что когда ребенок выйдет за пределы семьи – пойдет в школу, институт, на работу – его не все будут любить, оберегать и восхищаться. Тогда его будут вознаграждать за те вещи, которые он делает хорошо и правильно.

Если таких ситуаций не будет – жизнь все-таки нечестная – мы к этому тоже готовим ребенка. Мы это делаем разговорами и примерами. Если случается что-то плохое – мы это обсуждаем. Но сначала нам нужно выстраивать систему вознаграждения. Потому что на ней работает весь мир,

– отметила Иоселиани.

Для чего нужны запреты

Глобально запреты нужны для безопасности. Если ребенок хочет играть с ножом, мы ему запрещаем, но объясняем, почему мы запрещаем это: это опасно, ты можешь пораниться и тебе будет больно.

Все разрешать детям также не нужно – необходимо использовать здравый смысл. Если что-то, что хочет ребенок, опасно, мы объясняем ему, почему этого делать не нужно и даем альтернативу. Например: ты не будешь прыгать со шкафа, но ты можешь попрыгать на диване.

Нужно включать логику. Нет ничего страшного, если ребенок посмотрит мультик не 20, а 30 минут. Если ребенок ничего не делает вообще, кроме просмотра мультика, то это уже проблема. Тогда надо не запрещать,

– отметила эксперт.

Запреты – это нормально, если мы их используем как один из элементов воспитания, чтобы воспитать в ребенке чувство безопасности. Чтобы ребенок знал, что есть какие-то вещи, которые делать не нужно, потому что они могут причинить вред.

Дети нуждаются в объяснениях и аргументации / Фото Pixabay

В общем, по ее словам, родителям детей до подросткового возраста нужно уметь:

говорить и все объяснять;

много говорить и многое объяснять;

иметь много терпения и уметь держать "покерфейс";

любить своего ребенка.

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Если мы относимся к ребенку с уважением и любовью, если мы смотрим на него как на полноценного человека, то все выше сказанное становится намного легче,

– резюмировала специалист.

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