Вам не кажется, что с наступлением подросткового возраста ваш ребенок превратилась в другого человека, который не способен контролировать себя – это так и есть. Какие процессы происходят в подростковом мозге – 24 каналу объяснила образовательная психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.
Важно Как научить детей противостоять насмешкам и оскорблениям в школе: полезные советы психолога
Что происходит в подростковом возрасте
Из слов психолога следует, что именно на подростковый возраст приходится пик развития мозга ребенка.
Люди – уникальные существа именно потому, что очень много времени и энергии у нас уходит на развитие мозга, начиная еще с внутриутробного периода. Мы не сразу можем держать голову ровно и быть самостоятельными, потому что у нас большой мозг. И он продолжает формироваться даже после рождения. Нам нужно 4-6 лет, чтобы стать более или менее автономным существом. Это уникальная характеристика человеческих детей.
По словам психотерапевта, окончательно человеческий мозг завершает свое формирование ближе к 25 годам. Последними формируются участки, которые отвечают за самоконтроль. Такая особенность развития человека и обуславливает все сложности поведения подросткового возраста.
Мы иногда упрекаем подростков за то, что они не могут контролировать свои эмоции. Но упрекать их за то, что они не способны к самоконтролю, это как упрекать стол за то, что он круглой формы. Последнее, что формируется в человеческом мозге – это префронтальная кора, которая и отвечает за самоконтроль. Это происходит уже после 20 лет. Поэтому в 16-18 лет подросток действительно не может контролировать себя,
– пояснила она.
В подростковом возрасте, по словам специалиста, ребенок сталкивается с новыми для себя импульсами и влиянием гормонов, которые влияют на его поведение.
Подростки не способны к самоконтролю – это особенности развития человека / Фото Pixabay
Обратите внимание Каждый второй ребенок никогда не хотел бы возвращаться к дистанционному обучению, – исследование
Почему переходный возраст – это кризис
Разность полов, особенности девушек, особенности парней – это все для ребенка непонятно и страшно. Переходный возраст – это кризис. Требовать в этот период абсолютного самоконтроля от подростка сугубо физиологически нет смысла. Нужно помочь ребенку пережить этот период,
– объяснила психолог.
По ее словам, в подростковом возрасте родителям важно помочь ребенку разобраться в основах сексуального воспитания: понять, какие изменения начинают происходить в его теле, разобраться, что такое менструация, что такое безопасный секс, какими бывают отношения между людьми и тому подобное.
Также интересно Учительский буллинг: что делать, когда педагоги оскорбляют и унижают школьников
Родителям стоит установить тесный контакт с ребенком-подростком / Фото Pixabay
Доверие, но не дружба
Родители должны оставаться родителями. Есть сугубо родительские функции, которые выполняют взрослые, и которые нельзя разделять с ребенком. Мы должны понимать, что наша функция – это защита и воспитание, подготовка наших детей к жизни. Нам важно воспитать человека, которого мы сможем отпустить в большой социум. Человека, который от нас уйдет и сможет потом нормально функционировать в своей жизни,
– подчеркнула специалист.
По ее словам, важно сохранить уважение в семье, однако стоит избегать моментов, когда родители превращаются в друзей для ребенка-подростка.