Вам не кажется, что с наступлением подросткового возраста ваш ребенок превратилась в другого человека, который не способен контролировать себя – это так и есть. Какие процессы происходят в подростковом мозге – 24 каналу объяснила образовательная психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

Важно Как научить детей противостоять насмешкам и оскорблениям в школе: полезные советы психолога

Что происходит в подростковом возрасте

Из слов психолога следует, что именно на подростковый возраст приходится пик развития мозга ребенка.

Люди – уникальные существа именно потому, что очень много времени и энергии у нас уходит на развитие мозга, начиная еще с внутриутробного периода. Мы не сразу можем держать голову ровно и быть самостоятельными, потому что у нас большой мозг. И он продолжает формироваться даже после рождения. Нам нужно 4-6 лет, чтобы стать более или менее автономным существом. Это уникальная характеристика человеческих детей. Ани Леонила Иоселиани Член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

По словам психотерапевта, окончательно человеческий мозг завершает свое формирование ближе к 25 годам. Последними формируются участки, которые отвечают за самоконтроль. Такая особенность развития человека и обуславливает все сложности поведения подросткового возраста.

Мы иногда упрекаем подростков за то, что они не могут контролировать свои эмоции. Но упрекать их за то, что они не способны к самоконтролю, это как упрекать стол за то, что он круглой формы. Последнее, что формируется в человеческом мозге – это префронтальная кора, которая и отвечает за самоконтроль. Это происходит уже после 20 лет. Поэтому в 16-18 лет подросток действительно не может контролировать себя,

– пояснила она.

В подростковом возрасте, по словам специалиста, ребенок сталкивается с новыми для себя импульсами и влиянием гормонов, которые влияют на его поведение.



Подростки не способны к самоконтролю – это особенности развития человека / Фото Pixabay

Обратите внимание Каждый второй ребенок никогда не хотел бы возвращаться к дистанционному обучению, – исследование

Почему переходный возраст – это кризис

Разность полов, особенности девушек, особенности парней – это все для ребенка непонятно и страшно. Переходный возраст – это кризис. Требовать в этот период абсолютного самоконтроля от подростка сугубо физиологически нет смысла. Нужно помочь ребенку пережить этот период,

– объяснила психолог.

По ее словам, в подростковом возрасте родителям важно помочь ребенку разобраться в основах сексуального воспитания: понять, какие изменения начинают происходить в его теле, разобраться, что такое менструация, что такое безопасный секс, какими бывают отношения между людьми и тому подобное.

Подростку нужно объяснять все на примерах из его повседневной жизни и своей, принимая во внимание различные ситуации.

Также интересно Учительский буллинг: что делать, когда педагоги оскорбляют и унижают школьников



Родителям стоит установить тесный контакт с ребенком-подростком / Фото Pixabay

Доверие, но не дружба

Родители должны оставаться родителями. Есть сугубо родительские функции, которые выполняют взрослые, и которые нельзя разделять с ребенком. Мы должны понимать, что наша функция – это защита и воспитание, подготовка наших детей к жизни. Нам важно воспитать человека, которого мы сможем отпустить в большой социум. Человека, который от нас уйдет и сможет потом нормально функционировать в своей жизни,

– подчеркнула специалист.

По ее словам, важно сохранить уважение в семье, однако стоит избегать моментов, когда родители превращаются в друзей для ребенка-подростка.