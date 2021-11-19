Вам не здається, що із настанням підліткового віку ваша дитина перетворилась на іншу людину, яка не здатна контролювати себе – це так і є. Які процеси відбуваються у підлітковому мозку – 24 каналу пояснила освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я Ані Леоніла Іоселіані.

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Що відбувається у підлітковому віці

Зі слів психологині випливає, що саме на підлітковий вік припадає пік розвитку мозку дитини.

Люди – унікальні істоти саме тому, що дуже багато часу та енергії у нас йде на розвиток мозку, починаючи ще з внутрішньоутробного періоду. Ми не відразу можемо тримати голову рівно і бути самостійними, тому що у нас великий мозок. І він продовжує формуватися навіть після народження. Нам потрібно 4-6 років, щоб стати більш-менш автономною істотою. Це унікальна характеристика людських дітей. Ані Леоніла Іоселіані Членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я

За словами психотерапевтки, остаточно людський мозок завершує своє формування ближче до 25 років. Останніми формуються ділянки, які відповідають за самоконтроль. Така особливість розвитку людини й обумовлює всі складнощі поведінки підліткового віку.

Ми іноді дорікаємо підліткам за те, що вони не можуть контролювати свої емоції. Але дорікати їм за те, що вони не здатні до самоконтролю, це як дорікати столу за те, що він круглої форми. Останнє, що формується у людському мозку – це префронтальна кора, яка й відповідає за самоконтроль. Це відбувається вже після 20 років. Тому у 16-18 років підліток дійсно не може контролювати себе,

– пояснила вона.

У підлітковому віці, за словами фахівчині, дитина стикається із новими для себе імпульсами та впливом гормонів, які впливають на її поведінку.

Підлітки не здатні до самоконтролю – це особливості розвитку людини / Фото Pixabay

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Чому перехідний вік – це криза

Різні статі, особливості дівчат, особливості хлопців – це все для дитини незрозуміло і страшно. Перехідний вік – це криза. Вимагати у цей період абсолютного самоконтролю від підлітка суто фізіологічно немає сенсу. Потрібно допомогти дитині пережити цей період,

– пояснила психологиня.

За її словами, у підлітковому віці батькам важливо допомогти дитині розібратись в основах сексуального виховання: зрозуміти, які зміни починають відбуватись у її тілі, розібратись, що таке менструація, що таке безпечний секс, якими бувають стосунки між людьми тощо.

Підлітку потрібно пояснювати все на прикладах з його щоденного життя та свого, беручи до уваги різні ситуації.

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Батькам варто встановити тісний контакт з дитиною-підлітком / Фото Pixabay

Довіра, але не дружба

Батьки мають залишатися батьками. Є суто батьківські функції, які виконують дорослі, і які не можна розділяти із дитиною. Ми повинні розуміти, що наша функція – це захист і виховання, підготовка наших дітей до життя. Нам важливо виховати людину, яку ми зможемо відпустити у великий соціум. Людину, яка від нас піде і зможе потім нормально функціонувати у своєму житті,

– наголосила фахівчиня.

За її словами, важливо зберегти повагу в родині, однак варто уникати моментів, коли батьки перетворюються на друзів для дитини-підлітка.