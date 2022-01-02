Чим американське виховання відрізняється від українського: нюанси, які мають знати батьки

Американська система виховання передбачає, що батьки не лише піклуються про фізичне благополуччя дитини. Вони дбають про її психологічний комфорт. І це – не єдина відмінність.

Чим виховання американських дітей відрізняється від виховання українських, 24 каналу пояснила освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я Ані Леоніла Іоселіані.

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Система винагород

За її словами, глобальна різниця виховання – у філософії. Американський підхід до виховання не передбачає покарань. Він заснована на винагородах та підкріпленнях.

Найкраще, як каже психологиня, пояснювати різницю на конкретних побутових прикладах.

Приклад. Ми заходимо у супермаркет. Посеред зали дитина починає плакати і кричати, що хоче Kinder. У цій ситуації я найчастіше чую в Україні агресію з боку мами: "Чому ти мене ганьбиш? Чому ти не можеш себе нормально поводити? Зараз ми прийдемо додому, і я тобі покажу!" В Америці такі ситуації – це привод чогось навчити. Ані Леоніла Іоселіані Психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я

Коли дитина кричить про Kinder, їй треба пояснити словами, чому вона зараз не може його отримати. Умовно:

у тебе вже є така іграшка вдома;

я тобі вже його купувала;

ми його купуємо тільки в якісь особливі дні.

Найголовніше – пояснити, чому ні. Найстрашніше, коли мама каже: "Ні, тому що я так сказала". Це не причина. Якщо мені, дорослій, зараз хтось скаже: "Ні, тому що я так сказала", у мене також почнеться істерика. Дитина тим більше не розуміє таких абстрактних понять, як моральні цінності матері. Тому вона реагує дуже адекватно: вона щось хоче, їй не дають бажаного, відмовляючи незрозуміло чому,

– пояснила психологиня.

Після пояснення, чому зараз бажане отримати неможливо, дитина одразу не заспокоїться. Вона продовжить плакати. Тоді потрібно дати дитині надію. Наприклад, сказати: "Я розумію, що тобі зараз сумно, але це мине".

Потім необхідно запропонувати дитині альтернативу. Наприклад: "Сьогодні ми Kinder не купимо, але коли ти матимеш певне досягнення, отримаєш за нього винагороду".

Так ми вибудовуємо систему винагород. Вибудовувати її також важливо. Якщо ви працюєте і працюєте добре – ви отримуєте за це зарплату. Якщо ви вкрали машину – вас садять до в'язниці. У соціумі діє правило: якщо ти робиш добре, тобі дають винагороду. На цій ідеї тримається сучасний світ,

– уточнила фахівчиня.

Якщо змалечку показати дитині, як працює система винагород, їй легше буде пристосуватись до самостійного дорослого життя.

З дитиною потрібно правильно розмовляти / Фото Pixabay

Є люди, які кажуть, що винагорода псує дитину. Мовляв, потім, коли дитина виросте і не отримає винагороди за хорошу поведінку, вона розчарується. Маячня. Найголовніша функція батьків – виростити повноцінну людину, яка зможе функціонувати в дуже складному та несправедливому соціумі. Ми повинні дзеркалити правила великого соціуму в нашому мікросвіті сім'ї,

– додала Ані Леоніла Іоселіані.

За її словами, "ми не можемо вигадувати для дитини правила в нашому мікросоціумі, які не відзеркалюватимуться у великому соціумі. Якщо ми їх придумаємо – ми не виростимо самостійну людину".

Експертка пояснила, що коли дитина вийде за межі сім'ї – піде до школи, інституту, на роботу – її не всі любитимуть, оберігатимуть і захоплюватимуться. Тоді її будуть винагороджувати за ті речі, які вона робить добре та правильно.

Якщо таких ситуацій не буде – життя все ж таки нечесне – ми до цього теж готуємо дитину. Ми це робимо розмовами та прикладами. Якщо трапляється щось погане – ми це обговорюємо. Але спочатку нам потрібно вибудовувати систему винагороди. Тому що на ній працює весь світ,

– зазначила Іоселіані.

Для чого потрібні заборони

Глобально заборони потрібні для безпеки. Якщо дитина хоче грати з ножем, ми їй це забороняємо, але пояснюємо, чому ми забороняємо це: це небезпечно, ти можеш поранитися і тобі буде боляче.

Все дозволяти дітям також не потрібно – необхідно використовувати здоровий глузд. Якщо щось, що хоче дитина, небезпечно, ми пояснюємо їй, чому цього робити не потрібно і даємо альтернативу. Наприклад: ти не стрибатимеш з шафи, але ти можеш пострибати на дивані.

Потрібно вмикати логіку. Немає нічого страшного, якщо дитина подивиться мультик не 20, а 30 хвилин. Якщо дитина нічого не робить взагалі, крім перегляду мультика, то це вже проблема. Тоді треба не забороняти,

– зазначила експертка.

Заборони – це нормально, якщо ми їх використовуємо як один з елементів виховання, щоб виховати в дитині почуття безпеки. Щоб дитина знала, що якісь речі, які робити не потрібно, бо вони можуть завдати шкоди.

Діти потребують пояснень та аргументації / Фото Pixabay

Загалом, за її словами, батькам дітей до підліткового віку потрібно вміти:

говорити й все пояснювати;

багато говорити й багато пояснювати;

мати багато терпіння і вміти тримати "покерфейс";

любити свою дитину.

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"Якщо ми ставимося до дитини з повагою та любов'ю, якщо ми дивимося на неї як на повноцінну людину, то все вище сказане стає набагато легшим",

– резюмувала фахівчиня.

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