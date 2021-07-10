В чем польза абрикосов и кому их следует есть

10 июля 2021 , 14:03
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Инстаграм Евгении Самойловой

Сейчас самое время покупать сочные и сладкие сезонные абрикосы – век их свежести короток, зато пользы в них очень много. С точки зрения ботаники абрикосы родственны сливам.

Первое в мире место по промышленному выращиванию абрикосов занимает Турция. Оранжевые плоды абрикоса содержат сахар, инулин, яблочную, винную и лимонную кислоты, крахмал, дубильные вещества, витамины В, С, Н, Е, Р, А, а также железо, серебро, калий, магний, фосфор, йод.

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Если из абрикосов удалить косточки и высушить мякоть, получится курага. Любителям сухофруктов на заметку: в кураге (240 ккал на 100 грамм) содержится примерно в 5 раз больше калорий, чем в свежих фруктах (44 ккал на 100 грамм).

Благодаря многочисленным полезным свойствам абрикосы:

  • повышают защитные свойства организма и сопротивляемость инфекциям;
  • снимают слабую боль;
  • повышают остроту зрения;
  • восстанавливают сердечный ритм;
  • улучшают состав крови;
  • понижают уровень холестерина;
  • активируют функционирование пищеварительной системы (в том числе печени и желчного пузыря);
  • избавляют от запоров;
  • оказывают мочегонное действие;
  • выводят токсины и радиоактивные вещества;
  • снимают интоксикацию при отравлении тяжелыми металлами;
  • стимулируют мозговую деятельность;
  • улучшают качество сна и избавляют от бессонницы;
  • предупреждают сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.
Абрикос – один из немногих фруктов, которые практически не утрачивают своих полезных и питательных свойств при засушивании.

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Противопоказания к абрикосам:

  • индивидуальная непереносимость;
  • сахарный диабет;
  • пониженное давление;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • хронический гастрит;
  • обострение язвы;
  • диарея;
  • панкреатит;
  • почечная недостаточность;
  • мочекаменная болезнь;
  • возраст менее 8 месяцев.

Ядрышки абрикоса по вкусу напоминают миндаль, но злоупотреблять ими не стоит – в них содержится небольшая концентрация цианида, что чревато отравлением.

В средневековой Европе абрикосы считались сильным афродизиаком, о чем упоминается в пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь". Поэтому кормите мужа абрикосами.

Автор: Євгенія Самойлова