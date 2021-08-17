В Черкассах пьяный водитель устроил ДТП: есть погибшая и много пострадавших
Источник:Нацполиция
На улице Гагарина в Черкассах 17 августа произошло ДТП, которое вызвал пьяный водитель. В результате аварии погибла молодая девушка, еще 6 человек – травмированы.
По информации правоохранителей, смертельное ДТП произошло утром 17 августа вблизи пляжа "Пушкинский" в Черкассах.
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Детали страшной аварии
На улице Гагарина 37-летний водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево. Мужчина за рулем был пьян. Результат проверки в Черкасском наркологическом диспансере – 0,7 промилле.
Аварию вызвал пьяный водитель / Фото Нацполиции
Есть жертвы и пострадавшие
В аварии погибла молодая девушка. Ее данные выясняют следователи, потерпевшая не имела при себе документов.
В тяжелом состоянии в реанимацию Третьей городской больницы доставили еще одну молодую девушку в возрасте 19 – 20 лет. Врачи борются за ее жизнь.
Кроме того, госпитализировали еще 38-летнего мужчину, двух парней 2001 и 2002 годов рождения, 29-летнюю женщину и 19-летнюю девушку. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.
Полиция возбудила уголовное дело
Полицейские задержали водителя, который спровоцировал аварию. Касательно него возбудили уголовное дело. Следователь по делам ДТП с пострадавшими устанавливает обстоятельства ДТП.
Пьяный водитель вызвал смертельное ДТП в Черкассах: Фото Нацполиции