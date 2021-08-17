Машины столкнулись возле прильвовского села Сокольники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
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Renault влетел в грузовик
- ДТП произошло примерно в 9:45 вблизи села Сокольники на дороге "Западный обход Львова".
- Правоохранители установили, что там столкнулись автопоезд DAF, за рулем которого находился 45-летний житель Днепра, и Renault Kangoo, которым управлял 74-летний львовянин.
- После этого в легковушку въехал Mercedes-Benz 200Е, за рулем которого был 22-летний житель Львовского района.
- В результате ДТП 70-летняя львовянка, пассажирка Renault, тяжело травмировалась. Она погибла на месте аварии.
- Водитель Renault получил травмы. Медики отвезли его в больницу. Сейчас врачи уточняют его диагноз.
Смотрите видео с места происшествия:
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Полиция проводит расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"