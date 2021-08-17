Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ВАЗ выехал на встречную полосу

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ДТП случилось в селе Дулибы на трассе Киев – Чоп.

Примерно в 8:40 49-летний житель Сколе за рулем автомобиля "ВАЗ-2106" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с Ford Connect, которым руководил 36-летний житель села Вишневое Кировоградской области.

В результате аварии травмировались водитель и 14-летняя пассажирка ВАЗа.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и Марьяны Богуцкой

Водитель умер в реанимации

Медики отвезли пострадавших в Стрыйскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в реанимации. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Сейчас она находится в травматологическом отделении медучреждения.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства столкновения.

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