Инцидент произошел 15 августа в 13:20 в селе Селец Червоноградского района. На месте работала полиция.
Читайте также "Перевернутая рука и нога сзади": новые детали смертельного ДТП с полицейскими под Одессой
Пострадавшие в больнице
Во время аварии травмировались водитель и 5 пассажиров: двое детей в возрасте 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина. Их отвезли в Червоноградскую городскую больницу. О состоянии пострадавших не сообщают.
В результате ДТП возле Червонограда травмировались дети / Фото Нацполиции Львовщины
Полицейские открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения водителем авто. Мужчине максимально может грозить до 3 лет ограничение свободы. Также водителя могут лишить права водить на тот же срок. Продолжаются следственные действия.
Последние ДТП на Львовщине
- 14 августа недалеко от Мостиска 22-летний мотоциклист не справился с управлением. Парень выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Мотоциклист погиб на месте.
- Во Львове 14 августа на пешеходном переходе сбили девушку. На место прибыли полиция и медики. О состоянии потерпевшей не сообщают. В сети опубликовали фото.
- 11 августа в Червонограде микроавтобус попал в огромную яму. Как следствие, машина перевернулась на бок. Очевидно, водитель думал, что это просто лужа. Очевидцы говорят, что после инцидента он находился в состоянии шока.