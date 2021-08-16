Інцидент трапився о 15 серпня о 13:20 у селі Сілець Червоноградського району. На місці працювала поліція.

Читайте також "Перевернута рука та нога аж позаду": нові деталі смертельної ДТП із поліцейськими під Одесою

Потерпілі в лікарні

Під час аварії травмувались водій та 5 пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік. Їх відвезли до Червоноградської міської лікарні. Про стан потерпілих не повідомляють.



Внаслідок ДТП поблизу Червонограда травмувались діти / Фото Нацполіції Львівщини

Поліцейські відкрили кримінальне провадження порушення правил дорожнього руху водієм авто. Чоловікові максимально може загрожувати до 3 років обмеження волі. Також водія можуть позбавити права кермувати на той самий термін. Тривають слідчі дії.

Останні ДТП на Львівщині