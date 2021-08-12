На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа

Водій не міг побачити яму, адже вона була наповнена водою. Вочевидь, він подумав, що це звичайна калюжа.
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Мікроавтобус перекинувся у глибоку яму
- Інцидент трапився 11 серпня на території одного з підприємств, яке продає будівельні матеріали, на вулиці Радехівській.
- Водій мікроавтобуса потрапив у глибоку яму та перекинувся.
- Вочевидь, він подумав, що це звичайна калюжа, яку можна легко проїхати.
- За словами очевидців, після аварії чоловік перебував у стані шоку.
- Йому довелося звернутися за допомогою до лікарів.
У Червонограді мікроавтобус потрапив у глибоку яму / Фото "ДК Захід"
Інцидент трапився на приватному підприємстві / Фото "ДК Захід"
Авто перекинулось на бік / Фото "ДК Захід"
Медики надали водієві допомогу / Фото "ДК Захід"