Водій не міг побачити яму, адже вона була наповнена водою. Вочевидь, він подумав, що це звичайна калюжа.

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Мікроавтобус перекинувся у глибоку яму

  • Інцидент трапився 11 серпня на території одного з підприємств, яке продає будівельні матеріали, на вулиці Радехівській.
  • Водій мікроавтобуса потрапив у глибоку яму та перекинувся.
  • Вочевидь, він подумав, що це звичайна калюжа, яку можна легко проїхати.
  • За словами очевидців, після аварії чоловік перебував у стані шоку.
  • Йому довелося звернутися за допомогою до лікарів.

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
У Червонограді мікроавтобус потрапив у глибоку яму / Фото "ДК Захід"

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
Інцидент трапився на приватному підприємстві / Фото "ДК Захід"

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
Авто перекинулось на бік / Фото "ДК Захід"

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
Медики надали водієві допомогу / Фото "ДК Захід"