Водитель не мог увидеть яму, ведь она была наполнена водой. Очевидно, он подумал, что это обычная лужа.

К теме Во Львове мужчина упал в траншею возле тротуара: фото

Микроавтобус опрокинулся в глубокую яму

  • Инцидент произошел 11 августа на территории одного из предприятий, которое продает строительные материалы, на улице Радеховской.
  • Водитель микроавтобуса попал в глубокую яму и перевернулся.
  • Очевидно, он подумал, что это обычная лужа, которую можно легко проехать.
  • По словам очевидцев, после аварии мужчина находился в состоянии шока.
  • Ему пришлось обратиться за помощью к врачам.

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
В Червонограде микроавтобус попал в глубокую яму / Фото "ДК Захід"

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
Инцидент произошел на частном предприятии / Фото "ДК Захід"

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
Авто перевернулось на бок / Фото "ДК Захід"

На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа
Медики оказали водителю помощь / Фото "ДК Захід"