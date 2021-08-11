На месте происшествия работали медики и патрульные. Мужчина упал в траншею, которую выкопали во время реконструкции улицы.
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В траншее нашли мужчину без сознания
- На улице Шевченко 11 августа мужчина упал в траншею, которую выкопали для проведения ремонтных работ.
- Инцидент произошел возле дома № 78.
- Прохожий, увидевший без сознания мужчину, вызвал скорую.
- На место происшествия приехали медики и патрульные.
- К счастью, пострадавший оказался живым.
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Пострадавший был нетрезв
Медики вместе с патрульными вытащили мужчину из траншеи. Характер и степень повреждений, которые он получил, станут известными после осмотра.
По предварительным данным, пострадавший был пьян. Он просто не заметил ограждающих лент на тротуаре и упал.