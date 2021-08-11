На місці події працювали медики та патрульні. Чоловік впав у траншею, яку викопали під час реконструкції вулиці.

До теми У Львові кінолог під час спецнавчань врятував чоловіка – фото

У траншеї знайшли непритомного чоловіка

На вулиці Шевченка 11 серпня чоловік впав у траншею, яку викопали для проведення ремонтних робіт.

Інцидент трапився біля будинку №78.

Перехожий, який побачив непритомного чоловіка, викликав швидку.

На місце події приїхали медики та патрульні.

На щастя, постраждалий виявився живим.

Дивіться фото з місця події / Фото "Еспресо. Захід"

Постраждалий був нетверезим

Медики разом із патрульними витягли чоловіка з траншеї. Характер і ступінь ушкоджень, які він отримав, стануть відомими після огляду.

За попередніми даними, постраждалий був п'яним. Він просто не помітив обгороджувальних стрічок на тротуарі та впав.

Зауважте! У Львові на вулиці Шевченка наразі триває ремонт. До кінця року частину вулиці закрили для руху транспорту. Загальна вартість реконструкції вулиці від Залізничної до Ярослава Мудрого становить 205,5 мільйона гривень