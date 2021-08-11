Кінолог надав постраждалому першу допомогу. Після цього чоловіка забрала швидка.

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У чоловіка почались судоми

  • Під час проведення спеціальних поліцейських навчань 10 серпня старший лейтенант поліції Андрій Симчук побачив, що чоловікові стало зле.
  • 40-річний львів'янин впав на бруківку посеред площі Ринок та розбив голову.
  • Після цього у нього почались судоми.
  • Правоохоронець разом із патрульними надав йому першу домедичну допомогу та викликав швидку.
  • Медики відвезли чоловіка до лікарні й подякували поліцейським за швидку реакцію.

У Львові кінолог під час спецнавчань врятував чоловіка – фото
Кінолог врятував чоловіка під час навчань / Фото поліції Львівщини