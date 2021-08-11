Кінолог надав постраждалому першу допомогу. Після цього чоловіка забрала швидка.
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У чоловіка почались судоми
- Під час проведення спеціальних поліцейських навчань 10 серпня старший лейтенант поліції Андрій Симчук побачив, що чоловікові стало зле.
- 40-річний львів'янин впав на бруківку посеред площі Ринок та розбив голову.
- Після цього у нього почались судоми.
- Правоохоронець разом із патрульними надав йому першу домедичну допомогу та викликав швидку.
- Медики відвезли чоловіка до лікарні й подякували поліцейським за швидку реакцію.
Кінолог врятував чоловіка під час навчань / Фото поліції Львівщини