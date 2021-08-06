Лежала на підлозі у важкому стані: львівські патрульні врятували жінку – фото

У львів'янки трапився інсульт. Наразі вона перебуває у лікарні.
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62-річна жінка добу не виходила на зв'язок
- Інцидент стався вдень 5 серпня. Патрульні Юрій Мандюк і Михайло Бринько отримали виклик на вулицю Коциловського.
- Чоловік розповів, що його 62-річна знайома вже добу не відчиняє двері та не виходить на зв'язок.
- Він зазначив, що напередодні жінці двічі викликали швидку через підвищений артеріальний тиск.
- Патрульні намагалися проникнути у квартиру львів'янки на 4 поверсі самотужки, однак туди не було доступу через сусідські вікна та балкони.
- У помешканні був увімкнений телевізор, тож правоохоронці зрозуміли, що там хтось є.
- Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та службу аварійного відкривання дверей.
- У присутності понятих квартиру жінки відчинили.
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У львів'янки трапився інсульт
Патрульні знайшли жінку на підлозі у вітальні. На щастя, львів'янка була жива, але перебувала у дуже важкому стані. Медики діагностували у неї інсульт.
Інспектори допомогли транспортувати жінку до карети швидкої. Лікарі негайно відвезли її до лікарні та госпіталізували.
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