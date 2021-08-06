Лежала на підлозі у важкому стані: львівські патрульні врятували жінку – фото

У львів'янки трапився інсульт. Наразі вона перебуває у лікарні.

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62-річна жінка добу не виходила на зв'язок

Інцидент стався вдень 5 серпня. Патрульні Юрій Мандюк і Михайло Бринько отримали виклик на вулицю Коциловського.

Чоловік розповів, що його 62-річна знайома вже добу не відчиняє двері та не виходить на зв'язок.

Він зазначив, що напередодні жінці двічі викликали швидку через підвищений артеріальний тиск.

Патрульні намагалися проникнути у квартиру львів'янки на 4 поверсі самотужки, однак туди не було доступу через сусідські вікна та балкони.

У помешканні був увімкнений телевізор, тож правоохоронці зрозуміли, що там хтось є.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та службу аварійного відкривання дверей.

У присутності понятих квартиру жінки відчинили.



Патрульні врятували життя 62-річній львів'янці / Фото Патрульної поліції Львівщини

У львів'янки трапився інсульт

Патрульні знайшли жінку на підлозі у вітальні. На щастя, львів'янка була жива, але перебувала у дуже важкому стані. Медики діагностували у неї інсульт.

Інспектори допомогли транспортувати жінку до карети швидкої. Лікарі негайно відвезли її до лікарні та госпіталізували.

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