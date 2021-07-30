Про це повідомили 29 липня. До патрульної поліції Львівщини зателефонувала 23-річна дівчина з Одеси та попросила допомогти. Поліцейські одразу відгукнулися на виклик.

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Погрожував, що помре

Молода жінка сказала, що її колишній хлопець погрожував вчинити самогубство. Вона повідомила, що не знає точної адреси, де проживає чоловік. Але пам'ятає, який вигляд має будинок та під'їзд. Також зазначила, що це вулиця Олени Степанівни.

Олексій Левкут та Ірина Кисиличин почали шукати будинок зловмисника. Адже їм вдалося встановити точне місце проживання підозрюваного.



Поліцейські зі Львова врятували дівчину з Одеси від колишнього хлопця / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Інколи виходив на зв'язок