Затриманням зловмисника похизувалися у Департаменті карного розшуку. Мешкав він у Шевченківському районі столиці.

Дивіться також У Києві спалили Range Rover відомої блогерки: фото

Через що саме чоловіка оголосили у розшук, правоохоронці не повідомили.

Поліцейські з'ясовують, як переховувався стільки часу

У ДКР стверджують, що місцезнаходження 43-річного чоловіка встановили оперативники поліції Шевченківського району. Втім, у пресслужбі управління поліції в коментарі 24 каналу відмовилися надати інформацію щодо цього.

На місці події працювали слідчі, які оформлювали затримання розшукуваного документально.

Правоохоронці намагаються з'ясувати, де мешкав зловмисник останні роки.

У поліції зазначили, що старання чоловіка сховатися були марними, оскільки його все ж таки затримало.

Де саме наразі перебуває фігурант кримінального провадження, невідомо.