Затриманням зловмисника похизувалися у Департаменті карного розшуку. Мешкав він у Шевченківському районі столиці.
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Через що саме чоловіка оголосили у розшук, правоохоронці не повідомили.
Поліцейські з'ясовують, як переховувався стільки часу
- У ДКР стверджують, що місцезнаходження 43-річного чоловіка встановили оперативники поліції Шевченківського району. Втім, у пресслужбі управління поліції в коментарі 24 каналу відмовилися надати інформацію щодо цього.
- На місці події працювали слідчі, які оформлювали затримання розшукуваного документально.
- Правоохоронці намагаються з'ясувати, де мешкав зловмисник останні роки.
У поліції зазначили, що старання чоловіка сховатися були марними, оскільки його все ж таки затримало.
Де саме наразі перебуває фігурант кримінального провадження, невідомо.