Як зазначили у ДСНС Києва, інформацію про підпал Range Rover вогнеборці отримали о 3:14. На місце події одразу ж виїхали рятувальники, які досить швидко загасили полум'я.

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Втім, передня частина позашляховика вигоріла майже повністю. Також вогонь пошкодив Mazda, яка була припаркована поруч з автівкою блогерки.

Підпал зняли на відео



Блогерка підтвердила, що її машину саме підпалили / Фото Юлії Кошової

Інцидент стався у той момент, коли сама Кошова відпочивала у Чорногорії. Принаймні у своєму інстаграмі жінка постить фотографії та відео з готелю Avala Resort & Villas.

За попередніми даними, блогерка залишила позашляховик у забороненій для паркування зоні та полетіла у відпустку. Чи стала причиною підпалу манера паркування жінки, наразі невідомо. Мотиви вчинку зловмисників зв'ясовують правоохоронці.

Сама Кошова каже про те, що ні з ким не сварилася та не заслуговує на таку помсту. Втім жінка має здогадки, хто міг таке зробити.

Також блогерка зазначила, що момент підпалу зафіксували на відео камери відеонагляду.



Крім Range Rover вогонь пошкодив ще й залишену поруч Mazda / Фото dtp.kiev.ua

На місці події працювали поліцейські, які задокументували факт знищення чужого майна. Особу ймовірного палія правоохоронці поки що не встановили.