Як зазначили у ДСНС Києва, інформацію про підпал Range Rover вогнеборці отримали о 3:14. На місце події одразу ж виїхали рятувальники, які досить швидко загасили полум'я.
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Втім, передня частина позашляховика вигоріла майже повністю. Також вогонь пошкодив Mazda, яка була припаркована поруч з автівкою блогерки.
Підпал зняли на відео
Блогерка підтвердила, що її машину саме підпалили / Фото Юлії Кошової
- Інцидент стався у той момент, коли сама Кошова відпочивала у Чорногорії. Принаймні у своєму інстаграмі жінка постить фотографії та відео з готелю Avala Resort & Villas.
- За попередніми даними, блогерка залишила позашляховик у забороненій для паркування зоні та полетіла у відпустку. Чи стала причиною підпалу манера паркування жінки, наразі невідомо. Мотиви вчинку зловмисників зв'ясовують правоохоронці.
- Сама Кошова каже про те, що ні з ким не сварилася та не заслуговує на таку помсту. Втім жінка має здогадки, хто міг таке зробити.
- Також блогерка зазначила, що момент підпалу зафіксували на відео камери відеонагляду.
Крім Range Rover вогонь пошкодив ще й залишену поруч Mazda / Фото dtp.kiev.ua
На місці події працювали поліцейські, які задокументували факт знищення чужого майна. Особу ймовірного палія правоохоронці поки що не встановили.