Как отметили в ГСЧС Киева, информацию о поджоге Range Rover пожарные получили в 3:14. На место происшествия сразу же выехали спасатели, которые довольно быстро потушили пламя.

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Впрочем, передняя часть внедорожника выгорела почти полностью. Также огонь повредил Mazda, которая была припаркована рядом с автомобилем блогера.

Поджог сняли на видео



Блогер подтвердила, что ее машину именно подожгли / Фото Юлии Кошевой

Инцидент произошел в тот момент, когда сама Кошевая отдыхала в Черногории. По крайней мере в своем инстаграме женщина постит фотографии и видео из отеля Avala Resort & Villas.

По предварительным данным, блогерша оставила внедорожник в запрещенной для парковки зоне и улетела в отпуск. Стала ли причиной поджога манера парковки женщины, пока неизвестно. Мотивы поступка злоумышленников выясняют правоохранители.

Сама Кошевая говорит о том, что ни с кем не ссорилась и не заслуживает такой мести. Впрочем, женщина имеет догадки, кто мог такое сделать.

Также блогер отметила, что момент поджога зафиксировали на видео камеры видеонаблюдения.



Помимо Range Rover огонь повредил еще и оставленную рядом Mazda / Фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия работали полицейские, которые задокументировали факт уничтожения чужого имущества. Личность предполагаемого поджигателя правоохранители пока не установили.