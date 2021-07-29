Задержанием злоумышленника похвастались в Департаменте уголовного розыска. Жил он в Шевченковском районе столицы.
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За что именно мужчину объявили в розыск, правоохранители не сообщили.
Полицейские выясняют, как скрывался столько времени
- В ОКР утверждают, что местонахождение 43-летнего мужчины установили оперативники полиции Шевченковского района. Впрочем, в пресс-служба управления полиции в комментарии 24 канала отказались предоставить информацию по этому поводу.
- На месте происшествия работали следователи, оформляли задержание разыскиваемого документально.
Правоохранители пытаются выяснить, где жил злоумышленник последние годы.
В полиции отметили, что старания мужчины скрыться были напрасными, поскольку его все же задержали.
Где именно сейчас находится фигурант уголовного производства, неизвестно.