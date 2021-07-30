Патрульные со Львова Алексей Левкут и Ирина Кисиличин откликнулись на вызов и нашли горе-любовника. Об этом сообщили 29 июля.

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Угрожал, что умрет

Молодая женщина сказала, что ее бывший парень угрожал совершить самоубийство. Она сообщила, что не знает точного адреса. Но помнит, как выглядит дом и подъезд. Также отметила, что это улица Елены Степанивны.

Алексею Левкуту и Ирине Кисиличин удалось установить точный адрес, по которому живет молодой человек. И патрульные начали искать его дом.



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Иногда выходил на связь